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Происшествия10 августа 2022 16:24

Тело мужчины нашли в багажнике его же автомобиля в Чкаловском районе

Возбуждено уголовное дело об убийстве
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Тело 34-летнего мужчины обнаружили в багажнике автомобиля, собственником которого он является, в Чкаловском районе Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об убийстве. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, тело хозяина "Тойоты" нашли в багажнике машины вчера, 9 августа. Авто находилось на улице Полевой в селе Пурех Чкаловского района региона. Отмечено, что никаких телесных повреждений, указывающих на криминальный характер гибели, на теле погибшего обнаружено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы рассказывали, что двух молодых людей будут судить за избиение мужчины в Арзамасе. Нападение было совершено на почве личных разногласий.