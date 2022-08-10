Тело мужчины нашли в багажнике его же автомобиля в Чкаловском районе

Тело 34-летнего мужчины обнаружили в багажнике автомобиля, собственником которого он является, в Чкаловском районе Нижегородской области. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об убийстве. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

По данным ведомства, тело хозяина "Тойоты" нашли в багажнике машины вчера, 9 августа. Авто находилось на улице Полевой в селе Пурех Чкаловского района региона. Отмечено, что никаких телесных повреждений, указывающих на криминальный характер гибели, на теле погибшего обнаружено не было. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Расследование продолжается.

Напомним, ранее мы рассказывали, что двух молодых людей будут судить за избиение мужчины в Арзамасе. Нападение было совершено на почве личных разногласий.