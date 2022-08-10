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Происшествия10 августа 2022 15:25

Двух молодых людей будут судить за избиение мужчины в Арзамасе

Нападение было совершено на почве личных разногласий
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА

Двух молодых людей 17 и 18 лет будут судить за избиение 46-летнего мужчины и причинение тяжкого вреда его здоровью в городе Арзамас Нижегородской области. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

Согласно версии следствия, злоумышленники напали на мужчину в июне 2022 года. Избиение произошло вечером на почве каких-то личных разногласий между молодыми людьми и их жертвой. Те нанесли ему множественные удары руками и ногами по голове и телу, вследствие чего здоровью потерпевшего был причинён тяжкий вред. Это подтвердила судебно-медицинская экспертиза после того, как мужчину доставили в больницу.

В отношении нападавших возбуждено уголовное дело по статье УК РФ об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершённому группой лиц. В ближайшее время подозреваемым предъявят обвинение. Расследование будет продолжено.