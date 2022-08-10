Улицу Ванеева перекроют в Нижнем Новгороде до 15 августа. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по улице Ванеева приостановят в Нижнем Новгороде до 15 августа в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях. А именно перекроют участок напротив дома № 169. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой изменённого движения.

Так, ограничения будут действовать с 20:00 12 августа до 06:00 15 августа.

В департаменте добавили, что проехать по объездной дороге напрямую со стороны улицы Бекетова в сторону площади Свободы будет нельзя.

– На пересечении с улицей Надежды Сусловой необходимо повернуть направо и развернуться на круговом движении на пересечении улиц Генерала Ивлиева и Надежды Сусловой, – пояснили в ведомстве. – Так как объездной путь достаточно узкий – по одной полосе в каждом направлении – рекомендуем водителям рассмотреть возможность объезда закрытого участка по улице Бекетова и проспекту Гагарина, либо по улицам Маршала Рокоссовского, Генерала Ивлиева и улице Надежды Сусловой.

Напомним, ранее мы рассказывали, что центр Нижнего Новгорода перекрыли для монтажа сцены ко Дню города до 27 августа. Сцену начали устанавливать уже сегодня.