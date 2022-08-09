Центр Нижнего Новгорода перекроют для монтажа сцены ко Дню города до 27 августа

Центр Нижнего Новгорода перекроют из-за монтажа сцены ко Дню города до 27 августа. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Движение транспорта по площади Минина и Пожарского (от Верхневолжской набережной до улицы Минина) и по Георгиевскому съезду приостановят в Нижнем Новгороде до 27 августа в связи с установкой сцены для главного шоу "Нижний Новгород 8.01" ко Дню города. Монтаж начнётся завтра, 10 августа, о чём сообщил мэр столицы Приволжья Юрий Шалабаев.

– 20 августа на площади Минина состоится уникальное шоу, посвящённое развитию и будущему Нижнего Новгорода, для чего была разработана сцена и периметральные кубы с использованием более 30 экранов, лазеров и световых приборов, – рассказал глава города.

Ограничения движения в центре Нижнего Новгорода будут действовать с 00:01 10 августа до 23:59 26 августа. Объехать перекрытые зоны можно будет по прилегающим улицам.

В мэрии также добавили, что программа празднования предстоящего Дня города размещена на их официальном сайте.