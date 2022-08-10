Нижегородцы выстроились в очередь к открывшемуся магазину H&M в ТРЦ "Фантастика" Фото: СОЦСЕТИ

Нижегородцы выстроились в длинную очередь к открывшемуся магазину H&M в торгово-развлекательном центре "Фантастика". Напомним, магазин шведского бренда открылся в городе вчера, 9 августа. H&M распродаёт оставшиеся товары, прежде чем насовсем уйти из России. Как долго продлится распродажа вещей – пока не известно.

Очевидцы столпотворения у входа в магазин H&M в ТРЦ "Фантастика" поделились снимками в социальных сетях. На кадрах видно, что преобладающую часть очереди составляют женщины, но можно заметить и некоторых мужчин. Также складывается впечатление, что урвать последние товары H&M пришли лица в возрасте примерно 20-35 лет.

Практически все комментаторы под этим постом в Сети оказались в недоумении:

– Ребята, мне реально стыдно за вас. Вам что, носить нечего? – задался вопросом Дмитрий Д..

– У наших людей гордости вообще что-ли нет? Раз компания уходит, то пускай сваливает со всем своим барахлом отсюда. В городе больше магазинов-то нет, вообще одежды больше нигде не продают, кроме как вот в этом магазине. Стадо баранов, – пишет Евгения Ш..