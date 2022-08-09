Магазин "H&M" открылся в ТРЦ "Фантастика" в Нижнем Новгороде

Магазин "H&M" открылся в торгово-развлекательном центре "Фантастика" в Нижнем Новгороде сегодня, 9 августа. Эту информацию "КП – Нижний Новгород" подтвердили в администрации ТРК.

Напомним, магазины шведского бренда "H&M" закрылись в нижегородских торговых центрах "Мега", "Фантастика", "Небо" и "Седьмое небо" 3 марта 2022 года. С тех пор продажи не производились ни на торговых площадках, ни в интернет-магазинах.

Затем KP.RU сообщал, что в июле на сайте "H&M" появилось объявление о запланированной на август распродаже всей продукции в российских магазинах марки перед уходом из страны. При этом день старта распродажи никто не назвал.

Как долго продлится работа магазина в приволжской столице пока не известно.

Также ранее мы рассказывали, что в Нижнем Новгороде возобновили свою работу магазины Cropp и Reserved.