Нижегородец перевёл мошенникам 1 млн рублей, желая заработать на инвестициях

32-летний житель Нижнего Новгорода перевёл мошенникам один миллион рублей, желая заработать на инвестициях. Мужчина обратился в полицию, когда осознал свою ошибку. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, потерпевший увидел в интернете объявление о заработке путём инвестирования в различные проекты через известную торговую площадку. Он зарегистрировался на сайте, как того требовали условия. Следом ему позвонил неизвестный и представился торговым агентом. Он убедил нижегородца начать торги с 500 тысяч рублей. Сам незнакомец обещал помогать новому "клиенту" на первоначальном этапе и вести торговое дело.

Затем он заверил нижегородца, что баланс торговли продолжает расти, а это требует нового вложения средств от потерпевшего. В результате заработок последнего должен был якобы только повыситься.

В конечном счёте мужчина перевёл мошенникам 1 018 000 рублей. Он слишком поздно понял, что стал жертвой аферистов.

По факту совершённого преступления возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о мошенничестве. Полиция продолжает поиск виновников.

Напомним, ранее мы рассказывали, что мошенники выплатили нижегородской пенсионерке компенсацию купюрами из банка приколов. Двое неизвестных мужчин наведались домой к 73-летней женщине в июне этого года.