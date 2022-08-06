Мошенники выплатили нижегородской пенсионерке компенсацию купюрами из банка приколов

Пенсионерка из Нижнего Новгорода стала жертвой мошенников, получив 190 тысяч рублей компенсации купюрами из банка приколов. Подробностями этой истории поделились в ГУ МВД России по Нижегородской области.

По данным ведомства, в середине июня 2022 года в квартиру 73-летней женщины, расположенную на улице Никиты Рыбакова, постучались неизвестные двое мужчин. Они представились социальными работниками и убедили пенсионерку, что пожилым гражданам положена денежная компенсация. Однако для её получения необходимо внести небольшой процент. В результате женщина передала мошенникам четыре тысячи рублей. Взамен она получила 190 тысяч рублей, но только после того, как аферисты ушли, пенсионерка поняла, что полученные ею наличные – это подделка. В её руках оказались билеты банка приколов.

Нижегородка обратилась в полицию.

По факту преступления было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о мошенничестве. Максимальное наказание за неё предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Полиция ищет виновных.