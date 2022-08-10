Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2022 9:27

Солисты Большого и Мариинского театров выступят в пакгаузах на Стрелке

Выступления состоятся в рамках международного фестиваля искусств «Стрелка»
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

С 26 по 28 августа в пакгаузах на Стрелке в Нижнем Новгороде выступят солисты Большого и Мариинского театров. Все эти выступления пройдут в рамках четвертого международного фестиваля искусств «Стрелка». Об этом рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

– Замысел создания нового концертного зала на Стрелке возник у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в 2019 году во время проведения первого фестиваля искусств, – рассказал Олег Беркович. – Очень радостно, что в этом году проект возвращается в пакгаузы, которые за это время трансформировались в новые культурные пространства.

Уже известно, что на сцену нового концертного зала поднимутся артисты Большого и Мариинского театров, театра «Геликон-опера», МАМТ им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина. Открытие фестиваля запланировано на 26 августа.