Солисты Большого и Мариинского театров выступят в пакгаузах на Стрелке

С 26 по 28 августа в пакгаузах на Стрелке в Нижнем Новгороде выступят солисты Большого и Мариинского театров. Все эти выступления пройдут в рамках четвертого международного фестиваля искусств «Стрелка». Об этом рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович.

– Замысел создания нового концертного зала на Стрелке возник у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в 2019 году во время проведения первого фестиваля искусств, – рассказал Олег Беркович. – Очень радостно, что в этом году проект возвращается в пакгаузы, которые за это время трансформировались в новые культурные пространства.

Уже известно, что на сцену нового концертного зала поднимутся артисты Большого и Мариинского театров, театра «Геликон-опера», МАМТ им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина. Открытие фестиваля запланировано на 26 августа.