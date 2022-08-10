Фестиваль искусств «Стрелка» в Нижнем Новгороде 26-28 августа 2022: программа и артисты

В проекте примут участие ведущие солисты оперных театров России. Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Четвёртый международный фестиваль искусств «Стрелка» пройдет в пакгаузах в Нижнем Новгороде с 26 по 28 августа. Горожане и гости города смогут насладиться выступлениями ведущих солистов оперных театров России, а также наполнить последние выходные лета яркими впечатлениями и теплыми воспоминаниями.

На сцену в концертном зале, открывшемся в одном из пакгаузов, поднимутся артисты Большого и Мариинского театров, театра «Геликон-опера», МАМТ им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина.

– Замысел создания нового концертного зала на Стрелке возник у губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в 2019 году во время проведения первого фестиваля искусств, – рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Олег Беркович. – Очень радостно, что в этом году проект возвращается в пакгаузы, которые за это время трансформировались в новые культурные пространства.

Открытие фестиваля состоится 26 августа в 19:30. В этот вечер гости фестиваля смогут насладиться симфоническим концертом и погрузиться в эмоциональные вихри 5-й симфонии Чайковкого и 9-й симфонии Шостаковича. Исполнять музыку будет оркестр La Voce Strumentale под управлением главного дирижера Нижегородского театра оперы и балета Дмитрия Синьковского.

На 27 и 28 августа запланирован показ уникального медиаспектакля «Смех по съеденному сердцу Офелии» по пьесам «Гамлет» Уильяма Шекспира и «Гамлет-Машина» Хайнера Мюллера. Постановщиком этой музыкально-театральной постановки выступает режиссера Большого театра России Елизавета Мороз. Также на сцене перед ценителями современного театрального искусства выступит актриса кино Светлана Мамрешева.

– Артисты и зрители выступят в качестве наблюдателей за тем, как за сотни лет образ Офелии претерпевал изменения и стал основой одного из главных манифестов европейской драматургии ХХ века, – сообщает АНО «Центр 800».

Удивительно и то, что гости фестиваля смогут услышать произведения композиторов XVII–XVIII веков из Англии, Италии, Франции и Германии. В спектакле также прозвучат подлинные английские песни времен Шекспира.

Завершится фестиваль искусств «Стрелка» грандиозным оперным гала-концертом, который пройдет вечером 28 августа. Артисты исполнят арии из опер Верди, Россини, Пуччини, Чайковского и других великих композиторов. Исполнять арии будут ведущие солисты оперных театров – Венера Гимадиева, Екатерина Лукаш, Иван Гынгазов и Тигрий Бажакин. На сцене вместе с оркестром появится и маэстро Фабио Мастранджело из Италии.

Билеты на все события IV Международного фестиваля искусств «Стрелка» можно приобрести здесь.

КОНКРЕТНО:

26 августа в 19:30 – симфонический концерт

27 августа в 17:00 и 21:00 – медиа-спектакль «Смех по съеденному сердцу Офелии»

28 августа в 15:00 – медиа-спектакль «Смех по съеденному сердцу Офелии»

28 августа в 19:30 – оперный гала-концерт

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