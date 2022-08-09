Шоу «Нижний 8.01» пройдет в День города в Нижнем Новгороде 20 августа

В День города 20 августа в Нижнем Новгороде пройдет музыкальное театрализованное шоу с использованием современных технологий «Нижний 8.01». Об это сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в ходе специальной пресс-конференции.

- Состоит оно из нескольких этапов. Это пробуждение, кино, ритм города, идентификация, воображение и признание. Все оно посвящено событиям, людям Нижнего Новгорода и его развитию, - отметил мэр города.

Уже известно, что в ход шоу будет задействовано 30 экранов и лазеров, а также восемь световых кубов. В самом шоу примут участие 300 нижегородских артистов. Завершится оно первым в Нижнем Новгороде dj-сетом в сопровождении симфонического оркестра.

Напомним, ранее мы писали, что в этом году на День города в Нижнем Новгороде праздничные мероприятия запланированы во всех районах города. И на каждой площадке выступят звезды поп- и рок-музыки.