Город 312, «Чайф» и Трофим выступят в День города в Нижнем Новгороде

В этом году на День города в Нижнем Новгороде, который пройдет 20 августа, праздничные мероприятия запланированы во всех районах города. И на каждой площадке выступят звезды поп- и рок-музыки. Об этом в ходе специальной пресс-конференции рассказал глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

- Основная идея, которая пройдет через весь День города, в том числе музыкальные и творческие номера – это сплетения, - отметил мэр города. - Что такое Нижний Новгород? Это люди, это события, это традиции, это историческое и культурное наследие. Сплетение этих всех составляющих и дает основание для развития Нижнего Новгорода в будущем. Об этом и будет говорить основное шоу и основные мероприятия в День города.

По словам мэра, во всех районах города в этот день будут выступать популярные певцы и группы. В этом списке Город 312, «Чайф», Трофим, Ирина Дубцова и другие.

КОНКРЕТНО

Какие звезды будут выступать в Нижнем Новгороде?

- Нижегородский — группа «Artik & Asti»

- Московский — группа «Город 312»

- Советский — Ирина Дубцова

- Ленинский район — группа «Дискотека авария»

- Сормовский — группа «Gayazovs Brothers»

- Приокский — группа «Dabro»

- Канавинский — Трофим

- Автозаводский — группа «Чайф»