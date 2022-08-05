Светофоры с системой отслеживания потока установят на улице Белинского в 2022 году

Светофоры с интеллектуальной системой установят на улице Белинского в Нижнем Новгороде до конца этого года. Специальная система будет считывать интенсивность потока и регулировать в соответствии с ним продолжительность разрешающего сигнала светофора и предоставлять приоритет пассажирскому транспорту. Об этом сообщил руководитель ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артём Бафанов в ходе встречи с жителями Нижегородского района.

Напомним, также мы рассказывали, что в текущем месяце в Нижнем Новгороде появится новый автобусный маршрут А-4 "Площадь Минина и Пожарского – улица Варварская – площадь Свободы – улица Максима Горького – площадь Максима Горького".

Кроме того, изменятся другие маршруты общественного транспорта.