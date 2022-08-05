Новый автобус А-4 появится в Нижнем Новгороде в августе

Новый автобусный маршрут А-4 "Площадь Минина и Пожарского – улица Варварская – площадь Свободы – улица Максима Горького – площадь Максима Горького" появится в Нижнем Новгороде в текущем месяце. Об этом сообщили представители ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" на встрече с жителями Нижегородского района.

– Будут и изменения, которые не касаются самих маршрутов, однако повлияют на качестве работы общественного транспорта, – отметил руководитель ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" Артём Бафанов. – Речь идёт о светофорах с интеллектуальной системой. В этом году такие светофоры уже будут установлены на улице Белинского. Данная интеллектуальная система будет считывать интенсивность потока и регулировать в зависимости от него продолжительность разрешающего сигнала светофора. При этом приоритет будет отдан пассажирскому транспорту.

Кроме того, стало известно, что автобусный маршрут А-5 "Площадь Горького – Подновье" продлят до улицы Деловой. К ней он проследует по улице Лысогорской. Так жителям Подновья будет удобнее доезжать до улиц Родионова и Деловой.

КОНКРЕТНО

Как изменятся маршруты в Нижегородском районе?

- автобус А-17 "Автостанция Сенная – посёлок Берёзовский" продлили до улицы Усилова;

- в 2023 году автобус А-62 "Улица Усилова – автовокзал Щербинки" будет продлён до улицы Деловой.

До 2025 года в Нижегородском районе могут измениться также:

- автобус А-68 "Улица Космическая – площадь Минина и Пожарского" предложено перенести с улицы Варварской на улицу Минина;

- автобус Т-82 "Автовокзал Щербинки – улица Усилова" с улицы Бекетова и улицы Корейской предложено перенести на улицу Академика Сахарова и улицу Ванеева;

- троллейбус №17 планируется продлить до микрорайона "Цветы", а троллейбусы №13 и №31 – до автовокзала "Щербинки", закупив дополнительно троллейбусы с автономным ходом.