С 11 июля запустят пригородные электрички между Бором и районами Нижнего Новгорода.

С 11 июля в тестовом режиме начнут работу пригородные электрички между Бором и районами Нижнего Новгорода – Канавинским, Автозаводским и Приокском. Это станет первой линией Нижегородских центральных диаметров, обеспечивающих железнодорожное сообщение Нижегородской агломерации. Об этом сообщает пресс-служба Волго-Вятской пригородной пассажирской компании.

- В настоящее время все пригородные поезда доходят до конечной станции «Нижний Новгород. Московский», - напомнили в компании. – В результате, жителям Бора, чтобы попасть в аэропорт, приходится доезжать до Московского вокзала и дальше пересаживаться на другую электричку до станции Нижний Новгород - Стригино.

Благодаря новому маршруту «Моховые Горы - Проспект Гагарина» появится промежуточная остановка на Московском вокзале, а затем состав будет следовать до проспекта Гагарина через микрорайон Сортировочный, Аэропорт, Кудьму и Окский берег.

На первом этапе по маршруту Нижегородских центральных диаметров будут курсировать три поезда. Для пассажиров, проезжающих между остановками в черте Нижнего Новгорода, действуют пересадочные тарифы «Электронный кошелек 60 минут» и «Электронный кошелек 90 минут».

КОНКРЕТНО

Как будут ходить новые электрички?

- один поезд – ежедневно, с отправлением от пр. Гагарина в 7.31 и прибытием на ст. Моховые Горы (город Бор) в 9.34.

- два поезда - по рабочим дням, с отправлением от ст. Моховые Горы в 13.11 и прибытием на пр. Гагарина в 15.06, а также отправлением от пр. Гагарина в 15.20 и прибытием на ст. Моховые Горы в 17.18.