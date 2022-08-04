Городовые помогли найти родителей потерявшегося в Нижнем Новгороде 8-летнего мальчика

Проект "Городовые" официально стартовал 1 июля. Фото: Мария СОРОКИНА

Городовые помогли найти родителей потерявшегося в Нижнем Новгороде ребенка. Об этом сообщил руководитель АНО «Горький» Глеб Коновалов в ходе пресс-конференции о промежуточных итогах работы проекта «Городовые», состоявшейся 4 августа.

По его словам, на улице Большой Покровской в районе Театральной площади к городовым обратился 8-летний мальчик и сообщил, что он потерял родителей. Не сразу, но ребенок вспомнил телефон родителей. Городовые позвонили им, узнали по описанию ту часть улицы, на которой они находились и отвели мальчика к папе и маме, попутно рассказывая о местных достопримечательностях.

Как выяснилось, семья приехала из Мурманска специально, чтобы посмотреть наш город. Прогуливаясь по центральной улице, мальчик засмотрелся на здания и не заметил, как отстал и потерял маму в толпе. Родители, естественно, тоже сразу стали его искать, но к этому моменту им уже поступил звонок от городовых.

Отметим, что официально проект стартовал 1 июля. За это время городовые приняли 200 сообщений о коммунальных авариях, более 70 раз оказали различного рода помощь гражданам (в том числе, доврачебную), более пяти раз вернули забытые и утерянные вещи. Ожидается, что проект будет работать до конца лета, но может быть продлен.

Ранее мы писали, зачем Нижнему Новгороду нужны городовые и что входит в их обязанности.