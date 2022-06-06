Ростом под два метра и одет с иголочки: Городовые вернулись на улицы Нижнего Новгорода спустя столетие

Городовые вновь вышли на улицы Нижнего Новгорода. Фото: Мария СОРОКИНА

На улицы Нижнего Новгорода впервые за последние сто лет вернулись городовые. Статные мужчины в форме образца начала 19 века стоят на восьми центральных улицах и показывают туристам, как пройти к достопримечательностям, принимают от них информацию и пожелания, да и в целом следят за порядком, как это делали городовые своего времени. Нижегородец Виталий Киселев один из первых записался в городовые. Он любезно рассказал корреспонденту «КП- Нижний Новгород» о том, какой человек может стать городовым, какие знания для этого нужны, и в целом о роли городовых в наши дни.

В городовые — только законопослушных!

Городовым может стать законопослушный гражданин в возрасте от 18 лет, - рассказывает Виталий, - с образованием не ниже среднего специального, активной жизненной позицией и готовностью помогать. Важно иметь знания военного и достаточную физическую подготовку, чтобы выдерживать целый день на улицах города и не терять лица.

Городовой — это строгий, но справедливый собеседник, который помогает ориентироваться в городе, может рассказать о нем много интересного на русском и английском языках, окажет необходимую помощь, пожурит нарушителей порядка и обязательно передаст все пожелания по поводу отколотой плитки, неработающего фонаря и других недочетах в городскую администрацию.

Городовые общаются с прохожими и помогают с решением их проблем. Фото: Мария СОРОКИНА

Люди ценят приветливое и доброжелательное к ним отношение. Фото: Мария СОРОКИНА

- Это может быть бывший полицейский, военный или человек с соответствующим образованием. В теории это может быть и выпускник исторического факультета, но если он еще и военный — это только в плюс! Исторически городовой - это блюститель порядка, поэтому он должен соответствовать этому облику, иметь выправку как у военного, - добавил собеседник.

Учатся на городовых около двух недель. В курс включены азы психологии и риторики, речевой этикет, история, краеведение, английский язык и многое другое.

- Должны знать основы первой доврачебной помощи, юридический минимум, который может понадобиться на улицах города. Обучают и коммуникации с людьми потому что это тоже очень важно. Ну и, конечно, исторический базис, чтобы были способны рассказать гражданам о том, какие исторические события связаны с улицей, на которой они пребывают, - заметил Виталий.

Есть определенные критерии, которые предъявляются ко всем городовым, но выходить за их рамки не возбраняется. Например, можно знать больше одного иностранного языка.

По 13 часов на ногах

Трудовые будни городового — то еще испытание. В зависимости от дня недели городовые проводят на ногах от 10 до 13 часов, работают на восьми улицах по графику 2/2.

Городовой проводит на ногах по 10-13 часов. Фото: Мария СОРОКИНА

Виталию на Большой Покровской за долгую смену никогда не бывает скучно — то бабушку надо через дорогу перевести, то рассказать ее маленькому внуку про какой-то исторический дом. Бывает и так, что весь день делают комплименты, просят сфотографироваться и приглашают то в кино, то в театр. Приходится вежливо отказывать. Оставлять работу нельзя - мало ли что может приключиться.

- Недавно был такой случай — мужчина подавился в кафе и стал задыхаться, но по счастью рядом оказался городовой, который спас ему жизнь, - поделился историей собеседник.

Виталий имеет образование военного, сейчас находится в запасе и до того как стать городовым помогал с организацией безопасности на праздниках.

Виталий решил стать городовым, потому что хотел помогать людям. Фото: Мария СОРОКИНА

- У меня всегда было желание помогать людям реализовать цели, - откровенничает он, - быть полезным обществу. Я решил стать городовым, потому что это желание нести пользу людям откликается в моей душе. Дома к этому решению отнеслись крайне положительно. Любимая дочка всем в садике с гордостью рассказывает, что папа у нее городовой, а супруга поддерживает. Родственники тоже гордятся, и вместе с тем переживают, держат пальцы крестиком за меня.

Всегда одет с иголочки

Городовой — это лицо города, человек, который дарит туристам первое впечатление о нижегородцах. Нижегородский статный «Дядя Степа» ростом под два метра всегда доброжелателен, учтив, чистоплотен и опрятен. А как же иначе? Оценивать будут придирчиво.

Городовой - лицо города, туристы постоянно с ним фотографируются и задают разные вопросы. Фото: Мария СОРОКИНА

К слову, в форму городового входят фуражка с кокардой, китель, брюки, туфли, пояс, сумка на плечо. Комплект дополняет значок городового, который имеет свой уникальный номер и является чем-то вроде паспорта сотрудника.

Значок городового - это что-то вроде паспорта. Фото: Мария СОРОКИНА

Все элементы воссозданы по историческим фотографиям и в сотрудничестве со специалистами из НГИАМЗ.

- На мне форма образца начала 19 века, - продолжил городовой, - существует два комплекта — белый и зеленый, также предусмотрен зимний вариант. Та форма, в которой сейчас можно встретить городовых, парадная. Она отличается от повседневной по цвету и исполнению. Длина кителя тоже разная. Зимнюю форму можно будет увидеть ближе к зиме, она будет очень похожа на ту, на городовом в начале Большой Покровской, с такой же каракулевой шапкой.

Форма городового создавалась по историческим фотографиям и всегда выглядит безупречно. Фото: Мария СОРОКИНА

Во время работы городовые стараются не пачкаться, но если уж случилось — сдают форму в химчистку, чтобы ни одного даже самого маленького пятнышка на ней не осталось.

Зачем нужны городовые, когда есть полиция?

Да, действительно городовой в прошлом — это низший полицейский чин, который существовал в России до 1917 года.

Городовые-полицейские существовали в России до 1917 года. Фото: Мария СОРОКИНА

Сегодня, когда есть полиция, и по улицам ходят сотрудники ППС, функционал городового сильно сместился в сторону помощи горожанам и туристам, хотя во главе угла все равно остается поддержание порядка на улицах.

- Городовой не может надеть наручники, - уточняет Виталий, - он, в первую очередь, за диалог с гражданами, выступает этаким парламентером. Бывают ситуации, когда компании распивают спиртное прямо на детской площадке. Мамочкам с детьми неприятно такое «соседство», но подойти и сделать замечание они побаиваются, а на полицию выпившие граждане не всегда реагируют адекватно. Мы в этом вопросе стараемся помочь и мамочкам, и полицейским, выстраиваем диалог с нарушителями. Протоколов не выписываем.

Городовые ходят по восьми городским улицам и следят за порядком. Фото: Мария СОРОКИНА

В мягкой форме городовой доносит до нарушителей, что вскоре здесь могут оказаться полицейские и тогда отдыхающие рискуют провести остаток дня не так приятно - в отделении полиции. Виталий, как и его коллеги, всегда внимательно следит, чтобы нарушения были устранены, и только в тяжелых случаях, когда мирно решить проблему никак не получается и сам он рискует пострадать, передает информацию полицейским.

- Мы сторонники того, чтобы сделать город более привлекательным для туристов. Это можно сделать за счет человечности и отзывчивости, - подчеркнул он.

КОНКРЕТНО

Где можно встретить городовых:

- улица большая Покровская (от площади Минина и Пожарского до Госбанка и от Госбанка до площади Лядова),

- Верхневолжская набережная,

- Нижневолжская набережная,

- набережная Федоровского,

- улица Рождественская,

- площадь Маркина,

- территория Нижегородского кремля.