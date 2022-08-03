Горожан предупредили о запахе газа в Канавинском районе до 5 августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Канавинском районе Нижнего Новгорода жители могут почувствовать запах газа в воздухе до 5 августа 2022 года. Об этом предупредили в городском ГОЧС.

Это связано с проведением регламентных работ на Дзержинской ГРП-2 в районе совхоза “Горьковский”. Работы включают в себя стравливание газа в атмосферу.

Напомним, 29 июня загорелась трансформаторная будка в Канавинском районе Нижнего Новгорода. По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть "112" в 19:19. Горела будка у дома № 34 по улице Движенцев в Канавине. Площадь пожара составила 30 кв.метров.