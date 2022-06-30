Трансформаторная будка загорелась в Канавинском районе 29 июня

Трансформаторная будка загорелась в Канавинском районе Нижнего Новгорода вчера, 29 июня. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

По данным ведомства, сообщение о пожаре поступило в дежурную часть "112" в 19:19. Горела будка у дома № 34 по улице Движенцев в Канавине. Площадь пожара составила 30 кв.метров.

К счастью, никто не пострадал и не погиб. Огонь тушили 24 человека личного состава МЧС, задействовав семь единиц техники.

Напомним, ранее мы рассказывали, что 27 человек удалось спасти из горящего дома в Павлове, включая шестерых детей. В результате ЧП пострадала пенсионерка.