Почти 1300 рублей будет стоить билет на электричку Нижний Новгород – Казань

1292 рубля будет стоить билет на электричку по направлению Нижний Новгород – Казань, которая начнёт курсировать с 4 августа 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

По данным компании, новый межрегиональный электропоезд №6729 будет ходить ежедневно, за исключением нескольких дат в августе. Ранее мы рассказывали, что из столицы Приволжья он будет отправляться в 16:08 и прибывать в Казань в 22:28. Из столицы Татарстана поезд отправится в обратном направлении в 05:10 и прибудет к месту назначения в 11:30. Время в пути составит шесть часов и 20 минут.

Приобрести билеты можно будет в скором времени на официальном сайте ОАО "РЖД", в мобильном приложении "РЖД Пассажирам" или в пригородных касса ЖД вокзалов.