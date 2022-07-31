171 новый случай коронавируса выявлен в Нижегородской области

За последние сутки в Нижегородской области выявлен 171 новый случай коронавируса. Об этом сообщается на портале Стопкоронавирус.рф.

- На сегодняшний день Нижегородская область остается на пятом месте в стране по уровню заболеваемости коронавирусом, - говорится в сообщении. – Лидируют в этом печальном рейтинге следующие регионы: Москва (3773), Санкт-Петербург (1596), Московская (1258).

За последние сутки от коронавируса в Нижегородской области скончался один человек. Одновременно с этим выздоровело 90 человек. Два человека за сутки попали в больницы.

Напомним, ранее мы писали, что несмотря на то, что в конце августа может начаться новая волна коронавируса в Нижегородской области, до локдауна дело не дойдет. В этом уверен министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.