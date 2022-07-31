Семинары для работодателей пройдут в центрах занятости Нижегородской области

Семинары для работодателей пройдут в трех районных центрах занятости Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном Управлении по труду и занятости населения.

- 3 августа заседание клуба работодателей состоится в Уренском центре занятости населения с 10.00 до 13.00, 4 августа – в Сергачском - с 10.00 до 12.00, а 5 августа – в Шатковском ЦЗН - с 14.00 до 16.00, - говорится в сообщении.

В ходе семинаров работодателям расскажут о ситуации на рынке занятости. Также они обсудят соблюдение требований законодательства в сфере занятости, трудоустройство несовершеннолетних граждан и инвалидов по квоте, использование единой цифровой платформы «Работа в России».