Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество31 июля 2022 10:03

Семинары для работодателей пройдут в центрах занятости Нижегородской области

Кадровые консультанты расскажут о ситуации в сфере занятости
Источник:kp.ru

Семинары для работодателей пройдут в трех районных центрах занятости Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном Управлении по труду и занятости населения.

- 3 августа заседание клуба работодателей состоится в Уренском центре занятости населения с 10.00 до 13.00, 4 августа – в Сергачском - с 10.00 до 12.00, а 5 августа – в Шатковском ЦЗН - с 14.00 до 16.00, - говорится в сообщении.

В ходе семинаров работодателям расскажут о ситуации на рынке занятости. Также они обсудят соблюдение требований законодательства в сфере занятости, трудоустройство несовершеннолетних граждан и инвалидов по квоте, использование единой цифровой платформы «Работа в России».