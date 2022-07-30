Прапорщик Александр Зенькович из Дзержинска погиб на Украине

Прапорщик Александр Зенькович из города Дзержинска Нижегородской области погиб на Украине. Об этом сообщил глава Дзержинска Иван Носков.

- Александр родился в Дзержинске, здесь рос, учился, после прохождения срочной службы решил остаться в армии, служил по контракту. К своим 23 годам получил звание прапорщика, - рассказал Иван Носков.

По словам мэра Дзержинска, школу № 7, в которой учился Александр, предлагают назвать его именем.

- Погиб, как герой, спасая чужие жизни. Награжден «Орденом Мужества», спас 100 человек от верной гибели. Настоящий русский солдат, воин, самоотверженный, настоящий патриот и человек, - заявил Иван Носков. - Выражаю соболезнования всем, кто знал Александра. Низкий поклон родителям за воспитание сына, настоящего человека, героя. Предлагаю назвать школу №7, в которой учился Александр, его именем.