Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Нижний Новгород
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в Нижнем НовгородеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Нижний Новгород
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия30 июля 2022 14:56

Еще один мужчина утонул на Щелоковском хуторе

Личность погибшего сейчас устанавливается
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Еще одна трагедия на воде произошла сегодня в Нижнем Новгороде. Здесь на третьем озере Щелоковского хутора в Советском районе утонул мужчина.

- Сообщение о ЧП поступило в 17:00 30 июля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Силами водолазной группы аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода из воды извлечено тело погибшего. Личность мужчины сейчас устанавливается. Его тело уже передано полиции для проведения оперативно-следственных мероприятий.

Напомним, ранее мы писали о похожем случае на Гребном канале, где накануне утонул 28-летний мужчина. Его тело также было передано полиции.