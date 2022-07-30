Еще один мужчина утонул на Щелоковском хуторе

Еще одна трагедия на воде произошла сегодня в Нижнем Новгороде. Здесь на третьем озере Щелоковского хутора в Советском районе утонул мужчина.

- Сообщение о ЧП поступило в 17:00 30 июля, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – Силами водолазной группы аварийно-спасательного отряда Нижнего Новгорода из воды извлечено тело погибшего. Личность мужчины сейчас устанавливается. Его тело уже передано полиции для проведения оперативно-следственных мероприятий.

Напомним, ранее мы писали о похожем случае на Гребном канале, где накануне утонул 28-летний мужчина. Его тело также было передано полиции.