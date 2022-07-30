28-летний мужчина утонул на Гребном канале в Нижнем Новгороде

На Гребном канале в Нижнем Новгороде утонул 28-летний мужчина. Накануне его тело достали из воды спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о происшествии на воде поступило около пяти вечера 29 июля, - рассказали в ведомстве. – ЧП произошло возле дома 109 на набережной Гребного канала. Тело достали из Волги на пляже «Печерские пески». Достать его водолазам удалось только в 21:40. Сразу после этого тело погибшего было передано сотрудникам полиции для проведения следственно-оперативных мероприятий.

Личность погибшего мужчины уже установлена. Им оказался 28-летний нижегородец.

Напомним, ранее мы писали, что с начала пляжного сезона в Нижегородской области зафиксировано уже 58 происшествий на воде. Подливает масла в огонь и установившаяся в регионе жара – днем столбики термометров поднимаются до +30 градусов.

- С начала лета зарегистрировано 58 происшествий на водных объектах Нижегородской области, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – В результате этих происшествий погибли 7 человек, в том числе восемь детей. Еще 13 человек удалось спасти.