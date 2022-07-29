Нижегородцы недовольны правилами приёма в "Школу 800"

Жители микрорайона Верхние Печёры оказались недовольны правилами приёма детей в образовательный центр "Школа 800". Своими возмущениями они поделились в комментариях на странице губернатора Нижегородской области Глеба Никитина ВКонтакте.

По мнению некоторых пользователей, детей, проживающих в Верхних Печёрах, должны принимать в первые классы главного корпуса Школы без очереди, то есть согласно адресу их прописки.

– "Школа 800" в Верхних Печёрах для жителей Верхних Печёр. У нас все школы переполнены, дети учатся почти в три смены. Приоритет должен быть отдан жителям прилегающей территории, – считает Юлия Ш..

Мнения нижегородцев на этот счёт разделились, но некоторые жители микрорайона поддержали Юлию Ш., обозначив ту же позицию. Они считают, что их дети должны пройти в корпус Школы в Верхних Печёрах без очереди, ссылаясь на тот факт, что Школа начала строиться с целью ликвидировать вторые смены в других школах.

Напомним, ранее стало известно, что корпус "Школы 800" в Верхних Печёрах не успеет открыться к 1 сентября 2022 года.

Также мы рассказывали, что в "Школе 800" утвердили правила приёма учеников на 2022-2023 учебный год. Замгубернатора, министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов подчеркнул, что образовательный центр – это не проект для избранных.