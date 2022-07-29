Новую маршрутную сеть в Нижнем Новгороде запустят 23 августа

Новую маршрутную сеть запустят в Нижнем Новгороде 23 августа. Об этом в ходе прямого эфира рассказал директор Государственного казенного учреждения Нижегородской области «Центр развития транспортных систем» Артем Бафанов.

- Начало запуска запланировано на 23 августа. Одновременно с этим начнет действовать новое тарифное меню: пересадочные тарифы и льготы будут действовать и на частных маршрутах, - рассказал Артем Бафанов. – На период до нового года с перевозчиками будут заключены краткосрочные контракты. А затем по итогам анализа в первом квартале 2023 года будут заключаться долгосрочные контракты. При этом все частные перевозчики продолжат работу вместе с муниципальным транспортом.

Напомним, разработка новой маршрутной сети в Нижнем Новгороде продолжалась больше года. Ее запуск начнется уже в августе 2022 года, а продлится до 2025 года. В соответствии с планом 39 новых маршрутов будет добавлено, 14 маршрутов отменено, еще 15 перетерпят изменения. Коррективы будут внесены в работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Балахне, Арзамасе, Богородске, Городце и на Бору.