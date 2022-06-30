Интерактивную карту новой транспортной схемы запустили в Нижнем Новгороде: Смотрим, как изменятся маршруты и тарифы

Новую схему планируют запустить в августе-сентябре 2022 года. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Интерактивную карту новой маршрутной сети Нижегородской агломерации запустили 30 июня. Теперь нижегородцы могут самостоятельно ознакомиться с грядущими изменениями, чтобы понять, как власти планируют бороться с долгим ожиданием на остановках, частыми пересадками и, конечно же, толкучкой в транспорте из-за нехватки автобусов.

Новую схему планируют запустить в августе-сентябре 2022 года. В соответствии с планом 39 новых маршрутов будет добавлено, 14 маршрутов отменено, еще 15 перетерпят изменения. Коррективы будут внесены в работу общественного транспорта в Нижнем Новгороде, Дзержинске, Балахне, Арзамасе, Богородске, Городце и на Бору.

«Комсомольская правда» в Нижнем Новгороде» подробно изучила новую транспортную схему и выяснила, какие конкретно маршруты будут изменены и каким будет новый тарифный план.

В Нижнем Новгороде отменят три автобуса, один троллейбус и трамвай. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Новые маршруты

В полном списке всего городского общественного транспорта Нижнего Новгорода значится 92 маршрута для автобусов, 15 маршрутов для троллейбусов, 13 маршрутов для трамваев, а также 2 маршрута метро, 1 маршрут канатной дороги и 10 маршрутов пригородных электричек.

Среди новых маршрутов по Нижнему Новгороду пока значится всего два автобуса.

- Маршрут А-46

Автобус свяжет жилые комплексы в Новинках с автовокзалом «Щербинки». Интервал движения в час-пик будет занимать 45 минут, а в межпиковый период – час.

- Маршрут А-47

Автобус будет проходить через такие микрорайоны, как Кузнечиха-2, Верхние Печеры и ЖК Академический. Этот маршрут заменит отменённый троллейбус ТЛ-16.Интервал движения в час-пик и в межпиковый период будет занимать 30 минут.

Схема маршрута автобуса А-47. Фото: интерактивная карта (https://transport.52gov.ru).

Изменённые маршруты

Многие автобусы после введения новой транспортной схемы в Нижнем Новгороде изменят привычные маршруты. Например, чтобы снизить уровень дублирования и разгрузить дороги в Сормовском районе был скорректирован маршрут автобуса №А-3. На этом маршруте работает 18 автобусов, интервал их движения в час-пик составит 10 минут, в межпиковый период – 20 минут.

- Маршрут А-5

Продлён до улицы Деловая. Известно, что от ранее конечной остановки «Слободы Подновье» автобус будет идти по улице Лысогорская.

- Маршрут А-6

Путь автобуса будет проходить по улице Станционной вместо улицы Коминтерна, чтобы компенсировать отменённые маршруты №А-8 и А-35.

- Маршрут А-8

Автобус будет ходить по улице Коминтерна вместо улицы Станционной. Это позволит повысить маневренность подвижного состава большого класса.

- Маршрут А-15

Маршрут автобуса будет продлён до ТПУ «Станция Петряевка» и до ЖК «Окский берег».

- Маршрут А-17

Конечная остановка автобуса будет на улице Усилова, так как перерыв между рейсами у автостанции «Сенная» невозможен.

- Маршрут А-27

Автобус будет подвозить пассажиров к станции метро Горьковская, то есть участок маршрута перенесут с улицы Белинского на улицу Максима Горького.

- Маршрут А-32

Путь автобуса продлят до железнодорожной станции «Петряевка», чтобы у пассажиров была возможность пересесть на метро.

- Маршрут А-35

Автобус будет ходить по улице Коминтерна вместо улицы Станционной. Это позволит повысить маневренность подвижного состава большого класса.

- Маршрут А-52

На данный маршрут будет выпущено больше единиц транспорта из-за отмены маршруток Т-24 и Т-57.

- Маршрут А-61

Продление маршрута до ЖК Академический.

- Маршрут А-63

Участок маршрута перенесут с улицы Горной на улицу 40 лет Октября.

- Маршрут А-85

Автобус будет ходить только до остановки «Мыза». Также автобус не будет проходить на Автозаводе через остановки «улица Советской Армии – Строкина - Детская поликлиника - Лицей №165 - ПО ВОС Волга (Автозаводский) - Школа №43». Вместо этого автобус А-85 поедет по улице Политбойцов и Плотникова.

Многие автобусы в Нижнем Новгороде изменят привычные маршруты. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Изменится и движение четырёх троллейбусных маршрутов.

- Маршрут ТЛ-9

Путь троллейбуса №9 больше не будет курсировать до площади Горького. Вместо этого его движение организовано по Варварской улице до площади Минина и Пожарского.

- Маршрут ТЛ-17

Троллейбус №17 продлят до микрорайона «Цветы» взамен отмены маршрутки Т-70. Однако возможным такое будет при наличии троллейбусов с динамической подзарядкой, так как на маршруте есть участок, где потребуется автономный ход.

- Маршрут ТЛ-25

Троллейбус №25 будет ходить не по Московскому шоссе, а по Бурнаковскому проезду и улицам Куйбышева и Акмолинской. Это должно улучшить транспортное сообщение и снизить уровень задублированности Московского шоссе.

- Маршрут ТЛ-31

Конечной остановкой троллейбусов № 31 теперь будет площадь Горького.

Отменённые маршруты

В Нижнем Новгороде отменят три автобуса А-53, А-53А, А-53Б, один троллейбус №16 и трамвай №1.

- Маршрут А-53

Этот автобус заменит межмуниципальный маршрут №253 «Нижний Новгород, поселок Черепичный - Кстовский район, поселок Березовый Клин».

- Маршрут А-53А

Этот автобус заменит межмуниципальный маршрут №253А «Нижний Новгород, поселок Черепичный - Кстовский район, деревня Ройка».

- Маршрут А-53Б

Причина отмены: автобус А-53Б дублирует маршрут автобуса №253А.

- Маршрут ТЛ-16

Троллейбус №16 заменит автобус №А-47.

- Маршрут ТР-1

Причина отмены: трамвай №1 дублировал маршруты трамваев №21 и 27.

Проезд в общественном транспорте Нижнего Новгорода не подорожает. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Тарифы

Стоит отметить, что проезд в общественном транспорте Нижнего Новгорода – в трамваях, троллейбусах и в автобусах – не подорожает при введении новой маршрутной сети. Так, за проезд одного человека наличными надо платить 28 рублей, банковской и транспортными картами - 26 рублей. Стоимость одной поездки в экскурсионном трамвае РВЗ—6М2 (ретро трамвай) обойдется в 36 рублей.

Также есть предложения для электронных проездных в метро и многоразовых проездных билетов, подробнее ознакомиться с ценами можно здесь.

Что ещё включает в себя сайт с интерактивной картой?

На сайте нижегородцы также могут найти альтернативу нынешним маршрутам и проложить свой путь из точки А в точку В, чтобы найти оптимальный вариант. Здесь сервис сможет предложить вам самый быстрый или короткий маршрут, позволит узнать о необходимых пересадках, рассчитает время в пути и проинформирует о стоимости поездки.

Также существует раздел «Перекрытия движения», где можно будет ознакомиться с грядущими ограничениями для движения по улицам Нижнего Новгорода. Ну, и, естественно, будет у горожан возможность задать свой вопрос или написать предложение, замечание по поводу работы общественного транспорта и улучшению транспортной схемы города.

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