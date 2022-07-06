ГАЗ планирует загрузить освободившуюся площадку Volkswagen в Нижнем Новгороде

«Группа ГАЗ» намерена обеспечить альтернативную загрузку освободившейся площадки Volkswagen в Нижнем Новгороде. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе компании.

- «Группа ГАЗ» опровергает слухи, появившиеся в ряде СМИ, о якобы планирующейся ликвидации производственной площадки, на которой в режиме контрактной сборки выпускались автомобили Volkswagen и Skoda. Эта производственная площадка принадлежит ГАЗу, и ГАЗ не планирует ее ликвидировать, а ставит себе целью обеспечить альтернативную загрузку этих мощностей. Сейчас на данном производстве сохраняется режим простоя, работники продолжают получать 2\3 заработной платы и все соцгарантии, - подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, накануне концерн Volkswagen объявил о закрытии своего представительства в Нижнем Новгороде.

- Учитывая общий высокий уровень неопределенности и невозможность спрогнозировать потенциальное возобновление производства в Нижнем Новгороде, Фольксваген Груп Рус приняла решение начать официальную процедуру закрытия своего собственного офиса в Нижнем Новгороде 5 июля 2022 года, - говорится в официальном сообщении компании.