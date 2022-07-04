Мужчина утонул в районе Окской набережной в Дзержинске

Мужчина утонул на Окской набережной в Дзержинске. Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Мужчина утонул в районе Окской набережной в городе Дзержинск Нижегородской области сегодня, 4 июля, в месте, не оборудованном для купания. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о случившемся поступило в дежурную часть "112" от очевидцев в 11:25. На место выехал Аварийно-спасательный отряд (АСО) города Дзержинск. В результате из Оки извлекли тело погибшего мужчины и передали полиции.

Личность утонувшего ещё не установлена.

В МЧС региона подчеркнули, что с начала лета-2022 в Нижегородской области уже утонули 24 человека, включая пятерых детей. В общей сложности зарегистрировано 27 происшествий на воде, в которых удалось спасти семь человек.

Ведомство в очередной раз напомнило нижегородцам правила безопасного поведения на воде.