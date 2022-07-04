Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с двумя погибшими женщинами в Кстовском районе Фото: ГУ МВД по Нижегородской области

Уголовное дело возбуждено по факту ДТП, случившегося в Кстовском районе Нижегородской области в субботу, 2 июля. В результате наезда на пешеходов погибли женщины 1998 и 1978 годов рождения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

На место трагедии выезжали следователи. В результате возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Следствие назначило ряд экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия. Расследование продолжается.

Согласно законодательству, виновнику случившегося грозит срок лишения свободы до семи лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.

Напомним, ДТП случилось 2 июля 2022 года в 21:30 на 23 километре трассы Р-158 "Нижний Новгород – Саратов". 46-летний водитель "Ниссан Теана" наехал на двух женщин-пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате они получили травмы, несовместимые с жизнью.