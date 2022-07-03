Автомобилист насмерть сбил двух женщин в Кстовском районе 2 июля Фото: Сергей ГАПОН

В субботу, 2 июля, в Нижегородской области произошло ДТП – автомобилист сбил двух женщин. По предварительным данным ГУ МВД России по региону, в результате аварии погибло два человека – пешеходы.

Согласно официальным данным, трагедия произошла на 22 км автодороги "Нижний Новгород - Саратов" в 21:45. В пресс-службе ведомства сообщили, что водитель автомобиля Ниссан Тиида совершил наезд на 2 пешеходов, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

- В результате ДТП женщины погибли, - пояснили в ведомстве.

Сейчас на месте работают сотрудники УГИБДД и следственно-оперативная группа. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.