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Общество4 июля 2022 8:30

Новый стрит-арт появился на улице Дьяконова в Автозаводском районе

Его авторы – группа нижегородских художников Pli.tochki
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Новый стрит-арт появился на улице Дьяконова в Автозаводском районе

Новый стрит-арт появился на улице Дьяконова в Автозаводском районе

Фото: СОЦСЕТИ

Новый стрит-арт появился на улице Дьяконова, 25а в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в рамках фестиваля уличного искусства "Место". Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Автором стрит-арта стала группа нижегородских художников Pli.tochki. Работу назвали "Бытовая кровожадность". Судя по фото, она выполнена из мозаики и представляет собой изображение обычного домашнего ковра с разлитой по нему лужей крови.

– Заставляет подумать, – прокомментировал Максим М..

Другие пользователи в комментариях под постом также положительно отнеслись к увиденному.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Никита Nomerz создал новый стрит-арт "Суперклей" в центре Нижнего Новгорода в рамках проекта "Место".