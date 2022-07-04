Новый стрит-арт появился на улице Дьяконова в Автозаводском районе Фото: СОЦСЕТИ

Новый стрит-арт появился на улице Дьяконова, 25а в Автозаводском районе Нижнего Новгорода в рамках фестиваля уличного искусства "Место". Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Автором стрит-арта стала группа нижегородских художников Pli.tochki. Работу назвали "Бытовая кровожадность". Судя по фото, она выполнена из мозаики и представляет собой изображение обычного домашнего ковра с разлитой по нему лужей крови.

– Заставляет подумать, – прокомментировал Максим М..

Другие пользователи в комментариях под постом также положительно отнеслись к увиденному.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Никита Nomerz создал новый стрит-арт "Суперклей" в центре Нижнего Новгорода в рамках проекта "Место".