Никита Nomerz создал новый стрит-арт «Суперклей» в центре Нижнего Новгорода

Стрит-арт находится на одной из заброшек. Фото: Никита Кузнецов (Nikita Nomerz).

Известный уличный художник Никита Nomerz создал новый стрит-арт в центре Нижнего Новгорода. Граффити называется «Суперклей» и находится на одном из заброшенных зданий по улице Грузинская.

Создание стрит-арта. Фото: Александра Бирюкова.

Граффити создавалось в рамках шестого фестиваля уличного искусства «Место». Сначала железную дверь в заброшенное здание окрасили в белый цвет, после чего художник с помощью трафаретов, баллончиков, краски и кистей нарисовал на этом фоне упаковку чёрно-жёлтого суперклея.

Стрит-арт появился в рамках проекта «Место». Фото: Никита Кузнецов (Nikita Nomerz).

Кстати, особо интересна небольшая предыстория о появлении этого стрит-арта. Так, летом 2020 года на месте граффити «Суперклей» располагалась работа «Хрусталь». Она представляла собой нарисованную хрустальную вазу, символизирующую хрупкость и изящность старинной архитектуры. Также в работе художник отражал недолговечную жизнь уличного искусства, ведь стрит-арты зачастую закрашивают или портят.

Художник трудится над своей работой. Фото: Александра Бирюкова.

- Каждый раз я возвращался и видоизменял вазу, на ней появлялись трещины. Весной 2022 года последняя версия разбитой вазы была полностью закрашена, - написал в соцсетях Никита Nomerz. - Этой же весной ощутимей стала всеобщая хрупкость привычного мира, который разбивается на осколки. Найдутся ли способы собрать и склеить этот мир заново?

Напомним, ранее мы рассказывали о другой работе Никиты Nomerz'а - стрит-арте «Разочарование». Вероятно, с помощью граффити художник хотел показать к чему может привести жизнь в собственных иллюзиях и отрицание настоящего.

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