Мальчик весом более 6 кг родился в Нижегородской области

Мальчик весом более шести килограмм родился в Нижегородской области. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на ГУ ЗАГС региона.

Согласно информации, озвученной руководителем нижегородского ГУ ЗАГС Ольгой Красновой, вес самого крупного мальчика, родившегося в Нижегородском регионе, составил 6 килограмм 150 грамм. А вес самой крупной девочки – 5 530 грамм. Самыми маловесными стали мальчик весом 550 грамм и девочка весом 490 грамм.

Суммарно в регионе зарегистрировали 11 782 записи о рождении с начала 2022 года. В Нижегородской области родились 6 062 мальчика и 5 720 девочек.

Напомним, две пары эвакуированных жителей Донбасса поженились в Нижегородской области в первом полугодии 2022 года.