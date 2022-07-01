Две пары эвакуированных жителей Донбасса поженились в Нижегородской области

Две пары из числа эвакуированных жителей Донбасса зарегистрировали брак в Нижегородской области в первом полугодии 2022 года. Об этом сообщили в NewsRoom24 со ссылкой на данные регионального ГУ ЗАГС.

По словам главы нижегородского ГУ ЗАГС Ольги Красновой, одна из женщин, переселившихся с Донбасса, родила ребёнка в Борской ЦРБ. Известно, что будучи беременной она заразилась коронавирусом, но успешно поборола его и родила здорового малыша 16 марта.

Напомним, ранее мы рассказывали, что в 2021 году в Нижегородской области родились Марс, Венера, Луна и Космос. Самыми популярными именами для новорождённых детей по-прежнему остаются Артём и София. В ГУ ЗАГС региона поделились полной статистикой самых редких и самых популярных имён.