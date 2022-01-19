Марс, Венера, Луна и Космос родились в Нижегородской области в 2021 году

Имена Артем и София для новорожденных стали самыми популярными в Нижегородской области в 2021 году. Об этом сообщила руководитель ГУ ЗАГС по региону Ольга Краснова на итоговой пресс-конференции 19января.

- 720 мальчиков назвали именем Артем, на втором месте Михаил, на третьем Александр. Максим, Иван, Матвей, Дмитрий, Роман, Егор, Тимофей входят в десятку самых популярных мужских имен. Среди женских уже не первый год лидирует имя София. 629 девочек названо этим прекрасным именем, -рассказала Ольга Краснова.

Второе по популярности имя Виктория, на третьем Анна. В десятку входят такие имена как Мария, Ева, Алиса, Полина, Дарья, Ксения и Варвара.

Среди редких мужских имен есть Гранат, Май, Святослав, Теодор, Алмаз, Оскар, Спартак, Родосвет, Миролюб, Варфоломей, Остап, Лазарь, Август, Леонардо, Марс, Космос, Дар, Персей, Сулейман, Одиссей, Дарий.

Среди редких женских имен - Забава, Олимпия, Челси, Вишня, Астра, Шуя, Нателла, Млада, Эстелла, Матильда, Августина, Луна, Матрена, Мадонна, Офелия, Любава, Ефросинья, Александрия, Венера, Ясна, Дива, Милада.

Кроме того, в прошлом году на 49 мальчиков с именем Петр родилась одна Феврония. Также появились на свет 63 Руслана и 5 Людмил. Женское имя Руслана, его дали пяти девочкам.

Зарегистрировано 116 девочек с именем Вера, 45 с именем Надежда и 37 с именем Любовь. Также родилось 156 мальчиков с именем Евгений и 77 девочек с именем Татьяна.