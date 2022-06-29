Из горящего дома в Павлове спасли 27 человек, в том числе шестерых детей. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Серьезный пожар вспыхнул вечером 29 июня в городе Павлове Нижегородской области – здесь загорелся двухэтажный многоквартирный дом. К сожалению, без пострадавших не обошлось – в больницу попала пенсионерка.

- Сообщение о пожаре в квартире на втором этаже в доме на улице Фаворского поступило в 19:04 29 июня, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области. – С помощью специальных масок сотрудники МЧС спасли из горящего здания 27 человек, в том числе шестерых детей. Также из здания спасатели эвакуировали еще десять человек.

В результате пожара пострадала пенсионерка. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, в результате пожара пострадала 76-летняя пенсионерка. Она отравилась продуктами горения и была доставлена в больницу. В настоящее время она госпитализирована.

- Полностью потушить пожар удалось в 19:34, - рассказали в региональном ГУ МЧС. – Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. В квартире выгорело имущество. Причина пожара в настоящее время устанавливается.

Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

По данным спасателей, в тушении пожара было задействовано около 30 человек личного состава и семь единиц техники.