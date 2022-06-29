Уголовное дело за богохульство завели на нижегородского блогера Мари Говори. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Нижегородского блогера Мари Говори обвиняют в оскорблении чувств верующих. Сейчас в отношении девушки возбуждено уголовное дело. Об этом сама нижегородка объявила в социальных сетях.

Уже известно, что девушка сейчас находится за границей. Однако, по ее словам, она была объявлена в федеральный розыск.

Напомним, в мае 2021 года православное движение «Сорок Сороков» обратилось с официальным заявлением в Следственный комитет с просьбой привлечь к ответственности нижегородского блогера Марию Чистякову, более известную как Мари Говори. Девушку обвиняют в богохульстве после того, как в Пасху она опубликовала свое фото в нижнем белье с изображением Богородицы на трусах.