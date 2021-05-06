Православные активисты требуют наказать нижегородскую блогершу за фото в трусах с Богородицей

«Сорок Сороков» просят привлечь Марию Чистякову к уголовной ответственности. Фото: https://www.instagram.com/marigovori/

Православное движение «Сорок Сороков» обратилось с официальным заявлением в Следственный комитет с просьбой привлечь к ответственности нижегородского блогера Марию Чистякову, более известную как Мари Говори. Девушку обвиняют в богохульстве после того, как в Пасху она опубликовала свое фото в нижнем белье с изображением Богородицы на трусах. Об этом сообщается в Telegram-канале движения «Сорок сороков».

- Использование образа Пресвятой Богородицы, особенно в центральный православный праздник Пасхи, является прямым кощунством и богохульством. Ни одна из религий, представленных в нашей стране, не допускает поругания святынь. Вера в Бога, идеалы, переданные нам предками, традиционные духовно-нравственные ценности находятся под защитой государства, - отметили православные активисты и напомнили, что подобные действия должны наказываться штрафом до 300 тысяч рублей.

«Сорок Сороков» просят привлечь Марию Чистякову к уголовной ответственности, а также провести профилактические мероприятия – чтобы подобных ситуаций в дальнейшем не происходило. Кстати, сейчас скандальный пост уже удален из социальной сети.