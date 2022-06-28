Глеб Никитин рассказал о ходе строительства метро в Нижнем Новгороде. Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Для сооружения перегонов между строящимися станциями метро в Нижнем Новгороде приобретен шестиметровый тоннелепроходческий щит. Об этом рассказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин после встречи с гендиректором ГК «Моспроект-3».

- Коллеги уже активно работают по продлению Автозаводской линии в нагорной части города, - отметил Глеб Никитин. - В зоне будущей монтажно-щитовой камеры идет строительство временных сооружений, включая штаб строительства. На площадках обеих станций уже приступили к подготовительным работам.

По словам губернатора, в ближайшее время планируется подписать контракт и на продление Мещерско-Сормовской ветки. В этом году планируется разработать проектную документацию на новую станцию.

Напомним, ранее был опубликован окончательный маршрут строительства линии метро до станции Сенная. Изначально нижегородские власти рассматривали два варианта прохождения маршрута подземки: продление Автозаводской линии могло пройти либо через парк имени И.П. Кулибина на улице Белинского, либо по улице Максима Горького вдоль того же парка.

Выбор между этими маршрутами, согласно протоколу заседания профильного штаба, происходил на основе сравнения как технических показателей, так и влияния на промышленную безопасность, удобство горожан и сроки строительства объекта. В результате был выбран второй вариант прохождения трассы метро, то есть по улице Максима Горького вдоль парка имени И.П. Кулибина.