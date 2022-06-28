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Происшествия28 июня 2022 7:38

Троих человек выловили из Волги в Городце

Детей среди них не было
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА

Три человека едва не утонули в Волге в Городце. Сообщение об этом происшествии подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области.

- Сообщение о происшествии на воде поступило в 22:00 27 июня, - говорится в сообщении. – ЧП произошло в акватории реки Волги на улице Панфилова в Городце. Очевидцами из реки были спасены три человека, детей среди них не было. Медицинская помощь никому из спасенных не понадобилась.

По данным ведомства, помощь и вмешательство МЧС не потребовалось. Местные жители самостоятельно спасли тонувших.

Напомним, накануне мы писали о гибели в реке двух подростков на Бору. По данным ведомства, сообщение о несчастном случае поступило в дежурную часть "112" в 16:30. Водолазная группа ПРПСО МЧС России извлекла из воды тела двух подростков – мальчиков 2006 и 2007 года рождения.