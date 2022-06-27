Двое подростков утонули в Борском районе 27 июня

Двое подростков утонули в реке Линда возле деревни Большое Содомово в городском округе города Бор в Нижегородской области сегодня, 27 июня. Немногочисленными подробностями трагедии поделились в ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, сообщение о несчастном случае поступило в дежурную часть "112" в 16:30. Водолазная группа ПРПСО МЧС России извлекла из воды тела двух подростков – мальчиков 2006 и 2007 года рождения.

Редакция "КП – Нижний Новгород" выражает глубокие соболезнования родным и друзьям погибших.

Напомним, ранее мы рассказывали о другом происшествии на воде с участием ребёнка: четырёхлетний мальчик попал под винт катера, выпав из него на Оке в Нижнем Новгороде.