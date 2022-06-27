4-летний мальчик, выпавший с лодки в Нижнем Новгороде, находится в реанимации

Стало известно о состоянии четырёхлетнего мальчика, который выпал за борт лодки и попал под винт на Оке в Нижнем Новгороде. Пострадавший ребёнок находится в больнице в отделении реанимации и интенсивной терапии. Об этом «КП – Нижний Новгород» сообщили в министерстве здравоохранения Нижегородской области.

- По данным на 27 июня медики оценивают состояние мальчика как тяжелое, - рассказали в ведомстве.

Известно, что несчастный случай произошел днем 26 июня. Семья каталась на лодке по Оке, когда неожиданно катер на что-то наткнулся и подпрыгнул. Из-за сильного толчка ребёнок оказался в воде и получил травмы. На место происшествия прибыла скорая помощь, первую помощь мальчику оказали прямо на месте.

В настоящее время по этому инциденту следственное управления на транспорте проводит проверку.

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