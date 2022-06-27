Более 35 тысяч нижегородцев посетили фестиваль, посвящённый Дню молодёжи. Фото: пресс-служба фестиваля "День молодёжи – 2022", Александр Воложанин

Более 35 тысяч нижегородцев и гостей города посетили фестиваль, посвящённый Дню молодёжи. Праздник отмечался вчера, 26 июня, на площади Минина и Пожарского, а также в пространстве "Точка кипения – Мининский университет". Организаторами фестиваля в Нижегородской области стали региональный Минобр, молодёжный центр "Высота" и Молодёжное правительство.

В главном шатре фестиваля губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провёл встречу с молодёжью.

– Наша молодёжь – это предмет гордости, она "гремит" на всех конкурсах и площадках, – сказал глава региона. – В этом году нижегородцы стали третьими в стране по количеству выигранных грантов Росмолодёжи. И неслучайно Нижний Новгород оказался в числе 10 российских городов, где проводится фестиваль. Я счастлив, что у нас такая молодёжь.

Глеб Никитин также подчеркнул, что молодость не про возраст, а про состояние души. Он пожелал всем нижегородцам оставаться молодыми как можно дольше, верить в невозможное и воплощать в реальность любую инициативу.

– Россия – действительно страна возможностей! Надо только быть активным, верить и стремиться, – подчеркнул губернатор.

Помимо прочего, на спортплощадках фестиваля прошёл региональный отбор на международную конкурс-премию уличной культуры и спорта "КАРДО", которая состоится в Белгороде в сентябре.

А вечером на сцене фестиваля на площади Минина выступили Мари Краймбрери, GoingDeeper и BYOR.