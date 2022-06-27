Летний кубок КВН и концерт Мари Краймбрери: Как прошел День молодежи в Нижнем Новгороде

Гостями фестиваля стали известные артисты, писатели и общественные деятели. Фото: пресс-служба фестиваля «День молодежи - 2022», Александр Воложанин.

Масштабное празднования Дня молодёжи состоялось в Нижнем Новгороде 26 июня. Главной площадкой фестиваля стала площадь Минина и Пожарского, где расположились различные шатры и развлекательные локации.

Гости фестиваля могли послушать лекцию «Неудача - путь к успеху». О том, как не сдаваться в трудных ситуациях, нижегородцам рассказывал российский фигурист и олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

Алексей Ягудин. Фото: пресс-служба фестиваля «День молодежи - 2022», Александр Воложанин.

- Я прошел огромный путь «через тернии к звездам», постоянно учился чему-то новому, получал новые профессии. Могу с уверенностью сказать, что всегда стоит развиваться и работать над собой. Важно найти ту волну, которая будет заставлять вас идти дальше, - поделился Алексей Ягудин.

Проходили и танцевальные флешмобы. Фото: пресс-служба фестиваля «День молодежи - 2022», Александр Воложанин.

Просветительская и мотивирующая часть фестиваля продолжилась лекцией «Рынок труда и профессий будущего» от обладательницы премии HR – бренд года Алены Владимирской.

Также во время празднования Дня молодёжи в одном из шатров на площади состоялся летний кубок КВН, в котором поучаствовали восемь команд.

Спортивные площадки фестиваля привлекали много внимания. Фото: пресс-служба фестиваля «День молодежи - 2022», Александр Воложанин.

На спортивных площадках фестиваля проходил региональный отбор на международную конкурс-премию уличной культуры и спорта «КАРДО». Нижегородцы показывали себя в области хип-хоп-культуры, граффити, воркаута, скейтбординга, паркура и других направлениях.

Масштабный праздник проходил под открытым небом. Фото: пресс-служба фестиваля «День молодежи - 2022», Александр Воложанин.

В «Шаттле добра» участники фестиваля могли отправить пожертвования в различные организации. Люди приносили сюда книги и детские игрушки.

В «Шаттле добра» можно было отправить пожертвования. Фото: пресс-служба фестиваля «День молодежи - 2022», Александр Воложанин.

Вечером на главной сцене фестиваля «День молодежи» выступала певица Мари Краймбрери, хитмейкеры GoingDeeper и один из самых ярких российских представителей электронной танцевальной музыки BYOR.

- Наша молодежь – это предмет гордости, она «гремит» на всех конкурсах и площадках. Я счастлив, что у нас такая молодежь. Но молодость – это не возраст, а состояние души. Хочу, чтобы все мы оставались молодыми как можно дольше, верили в невозможное и могли реализовать любую инициативу. Россия – действительно, страна возможностей! Надо только быть активным, верить и стремиться, – обратился к молодёжи губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Мероприятие посетил и глава региона Глеб Никитин. Фото: пресс-служба фестиваля «День молодежи - 2022», Александр Воложанин.

Ещё одной площадкой для празднования Дня молодежи стало пространство «Точка кипения» в Мининском университете. Здесь состоялись лектории, образовательные треки, деловые игры и кейс-чемпионаты.

Нижегородцы могли послушать интересные лекции. Фото: пресс-служба фестиваля «День молодежи - 2022», Александр Воложанин.

Также нижегородцы поучаствовали в мастер-классе «Навигатор развития компетенций» от ректора Корпоративного университета правительства Нижегородской области Елены Александровой и побывали на встрече с писателем Олегом Роем.

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