18 нижегородцев утонуло с начала купального сезона

С начала купального сезона на водоемах Нижегородской области погибли 18 человек, трое из них – дети. Всего с 1 июня 2022 года и зарегистрировано 20 происшествий на воде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

В связи с этим нижегородцев призывают быть осторожными, не рисковать своей жизнью, купаться только на официально принятых в эксплуатацию пляжах и заботиться о безопасности своих детей во время отдыха у водоемов.

Ранее в Нижнем Новгороде назвали водоемы, безопасные для купания. Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования, по итогам которых заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям были выданы на 14 озер, расположенных в областном центре, и семь водоемов в Нижегородской области.

Во время купания также следует избегать заглатывания воды, чтобы снизить риск заражения острыми кишечными инфекциями, энтеровирусами и другими инфекционными заболеваниями. Так, этим летом от нижегородцев уже поступили жалобы на то, что в озере Земснаряд на Автозаводе развелись опасные черви-церкарии. Через несколько часов после купания все тело у людей покрылось пятнами и появился ужасный зуд.

Также нижегородцам не рекомендовали купаться в Светлоярском озере из-за опасной воды.

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