Нижегородцам не рекомендовали купаться в Светлоярском озере из-за опасной воды. Об этом сообщает управление ГО ЧС Нижнего Новгорода.

Так, по результатам проверки качество воды не соответствует нормам санитарным нормам.

- МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» не рекомендует купание на пляжах: на улице Гаугеля и улице Мокроусова, - пояснили в ГО ЧС.

Гигиенический мониторинг проводился 8-9 июня, вода оценивалась на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим, паразитологическим и другим показателям.

Ранее в Нижнем Новгороде назвали водоемы, безопасные для купания. Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования, по итогам которых заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям были выданы на 14 озер, расположенных в областном центре, и семь водоемов в Нижегородской области.