Нижегородцам не рекомендовали купаться в Светлоярском озере из-за опасной воды. Об этом сообщает управление ГО ЧС Нижнего Новгорода.
Так, по результатам проверки качество воды не соответствует нормам санитарным нормам.
- МКУ «Управление ГОЧС г. Н.Новгорода» не рекомендует купание на пляжах: на улице Гаугеля и улице Мокроусова, - пояснили в ГО ЧС.
Гигиенический мониторинг проводился 8-9 июня, вода оценивалась на соответствие микробиологическим, санитарно-химическим, вирусологическим, паразитологическим и другим показателям.
Ранее в Нижнем Новгороде назвали водоемы, безопасные для купания. Специалисты Роспотребнадзора провели лабораторные исследования, по итогам которых заключения о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям были выданы на 14 озер, расположенных в областном центре, и семь водоемов в Нижегородской области.