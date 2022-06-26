Более 45 тысяч нижегородцев получили квалифицированные ключи электронных подписей

За год в Нижегородской области было выдано свыше 45 тысяч квалифицированных ключей электронных подписей (КЭП). В июле 2021 года налоговая служба начала оказывать эту бесплатную госуслугу. Об этом сообщает УФНС по региону.

Точки выдачи квалифицированных электронных подписей находятся в 13 отделениях Нижнего Новгорода и области. Уже с 1 января 2023 года все юридические лица и ИП должны будут использовать КЭП для различных действий в электронном виде.

Заявление для получения КЭП можно направить либо онлайн через личный кабинет налогоплатильщика, либо при посещении налоговой службы. Для прохождения процедуры идентификации необходимо будет предоставить паспорт, СНИЛС, сведения об ИНН и ОГРН (ОГРНИП).

Напомним, что с 1 марта 2022 года налоговые инспекции Нижегородской области возобновили прием без предварительной записи.

Также нижегородцы теперь смогут заполнить платежные документы в новом сервисе ФНС. Сервис автоматизировали и оснастили системой подсказок.

- В платежном документе необходимо указать свои реквизиты и реквизиты государственного органа, - утончили в управлении.

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