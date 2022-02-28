УФНС Нижегородской области с 1 марта возобновит прием без предварительной записи

Налоговые инспекции Нижегородской области с 1 марта 2022 года возобновят прием без предварительной записи. Об этом сообщает Управление Федеральной налоговой службы.

Теперь налогоплательщики могут посетить отделения УФНС без предварительной записи. Напомним, раньше из-за коронавирусных ограничений налоговые службы региона принимали только по предварительной записи.

Однако стоит напомнить, что находиться в отделениях УФНС необходимо в медицинской маске и перчатках, а при наличии признаков простудных заболеваний отказаться от посещения.

В УФНС напомнили, что решить большинство вопросов по налогам можно в режиме онлайн - налогоплательщикам доступно более 70 онлайн-сервисов. Кроме того, получить услуги налоговой службы можно в территориальных многофункциональных центрах.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области отменили обязательную запись в МФЦ с 1 марта. Соответствующие изменения в указ "о режиме повышенной готовности" внёс губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 25 февраля.

Так, МФЦ будут работать по предварительной записи только до 28 февраля 2022 года.